上越市によりますと、26日、市内の80代男性が雪に埋もれているのが発見され死亡が確認されました。男性は24日（土）朝に1人で除雪している姿を近隣住民が確認しています。男性は26日、自宅敷地内の屋根の下付近で、スコップとともに雪に埋もれているのを捜索中の警察官が発見し心肺停止を確認。病院で死亡が確認されました。凍死ということです。上越市によりますと、市内の積雪は市街地にあたる高田地区でも1メートルを超え