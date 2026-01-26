女性アナの退職ラッシュが止まらない。【写真】2位と圧倒的な差をつけた「辞めないでほしい」第1位の局アナTBSは小倉弘子（'24年12月）、加藤シルビア（'25年2月）、宇内梨沙（'25年3月）、良原安美（'26年1月）と約1年で4人が、フジテレビも椿原慶子と永島優美（'25年3月）、岸本理沙（'25年6月）、藤本万梨乃（'25年12月）が立て続けに退社。さらに日本テレビの岩田絵里奈、NHKの和久田麻由子も退職予定だと報じられた。「局