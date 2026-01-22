ロシアの侵攻から４年…２週間で6600?の逃避行の末に来日9歳の娘は日本の花火の音に「ママ、爆撃だ!」「日本でロシア人と会っても、絶対に言葉を交（か）わしません。彼らが私の母国で行った、残虐な行為を知っていますから」こう話すのは、ウクライナから避難し神奈川県内に住むユリアさん（30）だ。ロシアがウクライナへ侵攻してから、’26年２月で丸４年――。現在９歳の娘・アリサちゃんとともにシングルマザーの彼女が来日し