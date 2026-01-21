◇大相撲初場所11日目（2026年1月21日東京・両国国技館）脊髄損傷の大ケガから復帰し、関取復帰を目指す東幕下11枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）は東19枚目の栃丸（33＝春日野部屋）との全勝対決を制し、6戦全勝で幕下優勝に王手をかけた。相手の突っ張りをかいくぐって中に入ると一気に走って渡し込みで勝利。だが、勢いあまって土俵下に落ちた際に左膝を負傷した模様。花道では左脚をひきずりながら支度部屋に戻り帰り際