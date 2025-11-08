紆余曲折を経ながら約16年にわたる土俵人生を歩んだ松鳳山 photo by Kyodo News連載・平成の名力士列伝62：松鳳山平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、近寄り難い雰囲気と気さくな人間性のギャップも威力だった松鳳山を紹介する。〉〉〉過去の連載記事一覧【