2025年、日本を訪れた外国人の数は約4270万人となり、初めて年間4000万人を超えました。年間の訪日外国人客数は、コロナ前最多だった2019年には3188万人あまりでしたが、2024年、コロナ前を上回り過去最高を更新。その後も円安などが追い風となり、2025年は約4270万人（推計値）と初の年間4000万人突破となりました。政府は、4年後の2030年に訪日外国人客数を6000万人に、消費額を15兆円に増やす目標を掲げていますが、オーバーツ