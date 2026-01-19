北海道恵庭南高校の教諭が、消費者金融業者に生徒や保護者など３８人分の個人情報を漏洩させていたことが分かりました。恵庭南高校の教諭は１２月２７日、消費者金融から借り入れを行う際、ＬＩＮＥアプリ内にある「端末の連絡先」のスクリーンショットを提供するよう求められ、７枚の画像を業者側に送信しました。画像には、教諭が担当する部活動の生徒やその保護者など３８人の登録名と電話番号が写っていたということです