健康で長生きするためには、どうすればいいのか。医師の早坂信哉さんは「お風呂に浸かることを毎日の習慣にしてほしい。ただ、健康効果を実感するためには、入浴剤や温度、過ごし方で注意してほしいことがある」という――。（第2回）※本稿は、早坂信哉『入浴それは、世界一簡単な健康習慣』（アスコム）の一部を再編集したものです。