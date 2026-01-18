ÆþÍá¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ž¢Ï·¸å¤Î·ò¹¯Ž£¤òº¸±¦¤¹¤ë¡Ä1Æü10Ê¬¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç·ò¹¯¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ëŽ¢ÆþÍáºÞ¤ÎÀäÂÐ¥ë¡¼¥ëŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ááºä¿®ºÈ¡ØÆþÍá¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢À¤³¦°ì´ÊÃ±¤Ê·ò¹¯½¬´·¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö40¡î¤Ë10Ê¬ÆþÍá¡×¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë1ËÜ¤Î¿åÊ¬¤ò¼º¤¦
»ä¤¬25Ç¯°Ê¾å¡¢°å³ØÅª¤ËÆþÍá¤ò¸¦µæ¤·¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¡ÖÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ç¡×¡ÖºÇÂç¸Â¸ú²Ì¤ò°ú¤½Ð¤»¤Æ¡×¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×ÆþÍáË¡¡£¤½¤ì¤Ï¡¢40¡î¤Ç10Ê¬´Ö¡¢¸ª¤Þ¤Ç¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢Âè1²ó¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢40¡î¤Ç10Ê¬ÆþÍá¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤´À¤ò¤«¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÊA¡Ë¤ª¤Á¤ç¤³1ÇÕÊ¬
¡ÊB¡Ë¥³¥Ã¥×1ÇÕÊ¬
¡ÊC¡Ë500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë1ËÜÊ¬
Åú¤¨¤Ï¡¢C¤Î500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë1ËÜÊ¬¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1.5ËÜÊ¬¶¯¡¢800ml¤â¤Î´À¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¿åÊ¬¤¬ÂÎ¤«¤é¼º¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¡ÖÇ®Ãæ¾É¡×¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÇ®Ãæ¾É¡©¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤·¤«¤·¡¢800ml¤â¤Î´À¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢¿åÊ¬¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÆþÍáÃæ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇ®Ãæ¾É¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¤ÎÊý¤ÏÆÃ¤Ë¡¢´¶³Ðµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¢¤Î³é¤¤ä¡¢ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î¿åÊ¬¤òÊä¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¡¢ÆþÍáÁ°¡¦ÆþÍá¸å¤ËÊ¬¤±¤Æ¿åÊ¬¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¢£ÆþÍáºÞ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÃº»À·Ï¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤¬°ìÅÙ¤ËµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¿åÊ¬ÎÌ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆþÍáÁ°¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ°û¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¸å¤ËÊ¬¤±¤ÆÂÎ¤ËµÛ¼ý¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆþÍáÃæ¤Ë¿åÊ¬¤ò¼è¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åò¾å¤¬¤ê¤Ë°û¤à¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÍøÇ¢ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¦¿å¤ò°²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Ê·ì°µÄã²¼¤ä¡¢·ìÀò¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤ÊÇþÃã¤â°ì½ï¤Ë°û¤ó¤ÇÂÎ¤ò¤¦¤ë¤ª¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆþÍáºÞ¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤´¼ÁÌä¤â¼õ¤±¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÆþÍáºÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆþÍáºÞ¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤¬°å³ØÅª¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ãº»À¥¬¥¹¤ò´Þ¤ó¤À¡ÖÃº»À·ÏÆþÍáºÞ¡×¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ãº»À¤¬ÈéÉæ¤«¤éµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤È·ì´É¤¬¹¤¬¤ê¡¢·ìÎ®¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¿¡¢²¹Ç®ºîÍÑ¤Î¸ú²Ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãº»À·ÏÆþÍáºÞ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËèÆü»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¼êºî¤ê¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãº»À·ÏÆþÍáºÞ¤Ï¡¢°Æ³°´ÊÃ±¤Ë¼êºî¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡û½àÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î
½ÅÁâ¡Ê¿©ÍÑ¡Ë¡¦¡¦¡¦30g
¥¯¥¨¥ó»À¡Ê¿©ÍÑ¡Ë¡¦¡¦¡¦15g
¡ûºî¤êÊý
½ÅÁâ¤È¥¯¥¨¥ó»À¤ò¤è¤¯¤Þ¤¼¤¿¤é¤Ç¤¾å¤¬¤ê¡£
¡û»È¤¤Êý
180¡Á200L¤Î¤ªÅò¤òÄ¥¤Ã¤¿ÅòÁ¥¤ËÆþ¤ì¤ÆÍÏ¤«¤¹¡£
¢£¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤Î¤Ï¡ÖË¢¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤«¤é¡×¡Ö2»þ´Ö°ÊÆâ¡×
´°Á´¤ËÍÏ¤±¤Æ¤«¤éÆþ¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Ë¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë´Ö¤¬¸ú¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤ÀÃº»À¤ÏÅò¤ËÍÏ¤±¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢Ë¢¤¬¾Ã¤¨¤¿¸å¤ÎÆ©ÌÀ¤Ê¤ªÅò¤Ë¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃº»À¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈéÉæ¤«¤é¤ÎµÛ¼ý¤¬¿Ê¤ß¡¢·ìÎ®Â¥¿Ê¤ä²¹¤Þ¤ê¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ê¡ÖÄ¹À¸¤ÆþÍáºÞ¡×¤Î°ÒÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢2¤Ä¤À¤±Ãí°Õ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÆþÍáºÞ¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤é2»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÆþÍá¤¹¤ë
¢ª»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÃº»À¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢ÄÉ¤¤Ê²¤¤ò¤·¤Ê¤¤
¢ª½ÅÁâ¤ä¥¯¥¨¥ó»À¤ÏÌµ³²¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛ´É¤äµ¡´ï¤ÎÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ªÅò¤òÈ´¤¯¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢»ÔÈÎ¤ÎÃº»À·ÏÆþÍáºÞ¤Ï¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¡¢½ÅÁâ¤È¥¯¥¨¥ó»À¤ò¤Þ¤¼¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Êª¼Á¤È¤·¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢À½ÉÊ²½¤¹¤ë¤Ë¤Ïµ»½Ñ¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¤¬²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ÔÈÎÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÆþÍáºÞ¤Ï¡Ö°åÌôÉô³°ÉÊ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÍáÍÑ²½¾ÑÎÁ¡×¤ÎÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£42¡î°Ê¾å¤ÎÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤È·ì±Õ¤¬¥É¥í¥É¥í¤Ë¡Ä
¼Â¤Ï¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤¬2¡îÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¹Ç®ºîÍÑ¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤¬ÂÎ²¹¤è¤ê¹â¤¤¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢42¡î°Ê¾å¤ÏÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Û¾ï»öÂÖ¡£·ì°µ¤ä¿´Çï¿ô¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢·ì±Õ¤â¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ®¤¤¤ªÅò¤Ë¥µ¥Ã¤È¿»¤«¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤â¤¹¤°²¹¤Þ¤ë¡×¤ÏµÕ¸ú²Ì¡£Ç®¤¤Åò¤Ç°ì»þÅª¤ËÂÎ²¹¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Ï¹²¤Æ¤ÆÂçÎÌ¤Î´À¤ò¤«¤¤¤ÆÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ÂÎ²¹¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢ÅòÎä¤á¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤Ì¤ë¤¤²¹ÅÙ¤Ç²¹Ç®ºîÍÑ¤òÆÀ¤ë¤Ê¤é¡¢Àè¤Û¤É¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÄ¹À¸¤ÆþÍÏºÞ¡×¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãº»À¤ÎÎÏ¤Ç²¹Ç®ºîÍÑ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢10Ê¬´Ö¤º¤Ã¤ÈÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊ¹¤¯¤ªÀ¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ÖÇ®¤¤¡×¡Ö¤Î¤Ü¤»¤ë¡×¤«¤é10Ê¬¿»¤«¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Û
10Ê¬´Ö¤Ï¡¢ÆþÍá»þ¤Ë¡Ö¹ç·×¤Ç10Ê¬´Ö¿»¤«¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢5Ê¬ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤éÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿5Ê¬ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¡£40¡î¤Î¤ªÅò¤Ç°ìÅÙ¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÎ²¹¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ç·×¤Ç10Ê¬¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£5Ê¬¤º¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬³ä¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¡ÖÂà¶þ¡×¤Ç10Ê¬¿»¤«¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Û
ÅòÁ¥¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë10Ê¬´Ö¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï°Õ³°¤Ëµ®½Å¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Âà¶þ¤Ê»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡×¤òËÜ½ñ¤«¤é3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÉ÷Ï¤¤Ç²Î¤¦¡×¤È¸íÓëÀÇÙ±ê¤òËÉ¤²¤ë
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢1¡¡²Î¤Ã¤Æ¸ÆµÛ¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¡Û
ÅòÁ¥¤Ç²Î¤¦¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï°å³ØÅª¤Ë¤È¤Æ¤â¤è¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÇÙ¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¡Ö¸ÆµÛ¶Ú¡×¡Ê²£³ÖËì¤ä³°Ï¾´Ö¶Ú¡Ë¤Ë½õ¤±¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ÆµÛ¶Ú¤¬¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÇÙ¤¬¤¦¤Þ¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¤ê½Ì¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤º¡¢¿¼¤¤¸ÆµÛ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÆµÛ¶Ú¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÏÓ¤äµÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤º¡¢¼å¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¶ÚÆù¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê±£¤ì¤¿½ÅÍ×¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆþÍá¤Ç¤¹¡£
ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÂÎ¤Ë¤Ï¿å°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶»¤Þ¤ï¤ê¤Ï³°¤«¤é²¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç²Î¤¦¤È¡¢¸ÆµÛ¶Ú¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤Àµ¤»ý¤Á¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¸ÆµÛ¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ç²Î¤¦¤È³°¤ËÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ï¡¢ÅòÁ¥¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ²¹ÀôÃÏ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÅòÁ¥¤Ç¤Î¿¼¸ÆµÛ¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î¸ÆµÛµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÆµÛ¶Ú¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸ÆµÛ¤¬³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¸íÓëÀÇÙ±ê¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤äÂÃ±Õ¤¬µ¤´É¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¸íÓë¤ò¤·¤Æ¤â°ÛÊª¤òÅÇ¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆþÍá¤Ç¸ÆµÛ¶Ú¤òÃÃ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤à¤»¤ä¤¹¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°û¤ßÊª¤ò»ý¤Á¹þ¤à
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢2¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¡Û
Íá¼¼¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÇÕ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¦¿å¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ë¤ªÃã¡¢µ¤Ê¬¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥â¥ß¡¼¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°û¤ßÊª¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢10Ê¬´Ö¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¡Ö²¹Àô¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤ËÎÐÃã¤ò°û¤à¡×¤È¤¤¤¦»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Æ¥¥ó¤ÎµÛ¼ý¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¤ÇÄÌ¾ï¤ÎÌó7ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨ÎÐÃã¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿çÌ²¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦Ìë¤ÎÆþÍá»þ¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤Î¹â¤¤À®Ê¬¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¤È¡¢ÆþÍá¤Î¸ú²Ì¤Ç¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÂÎÆâ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤ÈÇ®ßó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡ÄÄÌ¾ï¤è¤êµÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¾å¡¢ÍøÇ¢ºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃ¦¿å¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤«¤éÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢3¡¡¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¡Û
ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥¹¥¤¥«¤äÍü¡¢¤ß¤«¤ó¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¿åÊ¬¤ÎËÉÙ¤Ê²ÌÊª¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÆþÍáÃæ¤ÏÈéÉæ¤Î·ìÎ®¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆâÂ¡¤Ø¤Î·ìÎ®¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾Ã²½¤Î°¤¤¸Ç·ÁÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤È°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¿åÊ¬ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤é°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï²ÌÅü¤¬Â¿¤¯¡¢Ìë¤Ë¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤È»éËÃ¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆþÍáÃæ¤ËÌµÍý¤Ë²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Öº£Æü¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÆþÍá¡×¤È·è¤á¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ªÉ÷Ï¤¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ë
¡¦ÀÐß·ÂÀ»Ô¡¢¾®ÈÖÈþÎë¡¢±üÀîÍÎ»Ê¡¢ÃæÀ¾¿®Ç·¡¢¾¾ËÜ·½»Ë¡¢Ááºä¿®ºÈ¡ÖÆþÍá¤ÎÉÑÅÙ¤ª¤è¤ÓÂÎ²¹¾å¾º¤È·ò¹¯¤È¤Î´ØÏ¢¡×
¡¦ÃÝ²ÖÈþ¹È¡¢èß±©°ê»Ò¡¢¹ãÃÓ¹§¹¨¡Ö¥Ò¥Î¥ÀºÌý¤Ë¤è¤ë¿´Íý¡¦À¸ÍýÈ¿±þ¡×
¡¦ÅÄÃæ¿®¹Ô¡¢µÜÅÄ¾»ÌÀ¡¢²¼Æ²±ò·Ã¡¢½Ð¸ý¹¸¡¢Ô¢À¸Ëþ¡¢Ááºä¿®ºÈ¡¢¸åÆ£¹¯¾´¡ÖÆþÍá¤È±¿Æ°¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¸ú²Ì¤ÎÈæ³Ó¨¡1²óÆþÍá¤È200mÁö¤Î½Û´Ä¡¢Âå¼Õ¡¢Ëö¾¿·ìÁÈÀ®¤ÎÊÑ²½¨¡¡×
----------
Ááºä ¿®ºÈ¡Ê¤Ï¤ä¤µ¤«¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë
ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¶µ¼ø¡¦°å»Õ¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ò¹¯³«È¯ºâÃÄ²¹Àô°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹
²¹ÀôÎÅË¡ÀìÌç°å¡¢Çî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¡£ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦·ò¹¯²Ê³ØÉô¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÃæ±û²¹Àô¸¦µæ½êÍý»ö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁ¬ÅòÊ¸²½¶¨²ñÍý»ö¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ²¹Àôµ¤¸õÊªÍý°å³Ø²ñÍý»ö¡¢ÆüËÜÆþÍá¶¨²ñÍý»ö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØºÇ¹â¤ÎÆþÍáË¡¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Û¤«¡£¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£´Ä¶¾Ê¤Î¡Ö¿·¡¦Åò¼£¸ú²ÌÂ¬ÄêÄ´ºº¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÄ´ºº¤Î¸¦µæÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡ÊÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¶µ¼ø¡¦°å»Õ¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ò¹¯³«È¯ºâÃÄ²¹Àô°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹ Ááºä ¿®ºÈ¡Ë