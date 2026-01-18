世はまさに業界の壁を越えた群雄割拠時代に突入！かつてスーパー、コンビニ、ドラッグストアを隔てていた業態の壁が崩壊しつつある。地方ではドラッグストアが限界まで値下げした食品を武器に既存のスーパーを駆逐し、都市部では「コンビニキラー」の異名を持つ小型スーパーが急増。生き残りをかけた大手同士の経営統合、最新ITを駆使した新興勢力の台頭により、市場はまさに「生活小売・三国志」とも呼ぶべき群雄割拠の時代に突入