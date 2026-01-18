¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡×¡¢¡íÀ¸³è¾®Çä¡í»°¤ÄÇÃ¤Î·ãÆ®ºÇÁ°Àþ¡ª
À¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶È³¦¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿·²Íº³äµò»þÂå¤ËÆÍÆþ¡ª
¤«¤Ä¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ò³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¶ÈÂÖ¤ÎÊÉ¤¬Êø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÃÏÊý¤Ç¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤¬¸Â³¦¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤²¤·¤¿¿©ÉÊ¤òÉð´ï¤Ë´ûÂ¸¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¶îÃà¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¥é¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬µÞÁý¡£
À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿Âç¼êÆ±»Î¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¡¢ºÇ¿·IT¤ò¶î»È¤·¤¿¿·¶½ÀªÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ¸³è¾®Çä¡¦»°¹ñ»Ö¡×¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤·²Íº³äµò¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ãÊÑ¤¹¤ë¿È¶á¤Ê¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÇ÷¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼·¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¼Â¸³Å¹ÊÞ¡ÚÃÏÊý¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¡Ö¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°¡×¡Û
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¤¤¤¦¾®Çä¶È³¦¤ÎÂç¼ê¤¬¶ÈÂÖ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Î®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ°æ¾´¿Í¡Ê¤¢¤¤Ò¤È¡Ë»á¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÀï¤¤¤ÏÃÏÊý¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¹¥â¥¹ÌôÉÊ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢¥¯¥¹¥ê¤Î¥¢¥ª¥¡ÊÀÐÀî¡Ë¡¢¥²¥ó¥¡¼¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ù³°¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢³Æ¼Ò¤¬¡Ø¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°¡Ù¤ÎÀïÎ¬¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢ÃÏÊý¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¶îÃà¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤ÏÁÚºÚ¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤òºÎ»»¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤Î°ÂÃÍ¤ÇÈÎÇä¤·¡¢µÒ´ó¤»¤Î¸Æ¤Ó¿å¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÍèÅ¹¤·¤¿µÒ¤ËÍø±×Î¨¤Î¹â¤¤°åÌôÉÊ¤ä²½¾ÑÉÊ¤òà¤Ä¤¤¤ÇÇã¤¤á¤µ¤»¤Æ¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿©ÉÊ¤¬¼çÎÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤ÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÊý¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤â¡¢¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°¤Ï´ûÂ¸¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤«¤é¤âÇä¤ê¾å¤²¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°¤ÏÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÎÄã¤µ¤¬¶¯¤ß¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÏÇä¤ê¾å¤²2²¯¡Á3²¯±ß¤¬Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°¤Ï¿©ÉÊ¤È¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÎ¾Êý¤ÇÍø±×¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤¿¤á¡¢°åÌôÉÊ¤ä²½¾ÑÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬1²¯¡Á2²¯±ß¤Û¤É¤Ç¤âºÎ»»¤¬¼è¤ì¤ë¡£
¿©ÉÊ¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤ÎµÞÀ®Ä¹¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÌö¿Ê¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¥³¥¹¥â¥¹ÌôÉÊ¤ÏÇä¾å¹â1Ãû±ß¤òÆÍÇË¡£M¡õA¤ò¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¡¢¥Ä¥ë¥Ï¡¢¥Þ¥Ä¥¥è¥³¥³¥«¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦¥È¥Ã¥×´ë¶È¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦1°Ì¤Î¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤¬¶È³¦2°Ì¤Î¥Ä¥ë¥Ï¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Ï¥¤¥ª¥ó»±²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ø¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥×¥é¥¹¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ë¥Ï¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°·¿¤Î½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¶¯¹ñÆ±»Î¤¬ÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¿·¶½¹ñ¤òÄÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°¤Ï¶¼°Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÚÅÔ»ÔÉô¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Û
ËÜÍè¤Î·×²è¤è¤ê2Ç¯Áá¤á¤Æ¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥ë¥ÏHD¤È¥¦¥¨¥ë¥·¥¢HD¡£Æ±»þ¤Ë¥¤¥ª¥ó»±²¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿©ÉÊ»ö¶È¤äÎ®ÄÌ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë
ÃÏÊý¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤¬·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë°ìÊý¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
Î®ÄÌ²Ê³ØÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¤ÎÇòÄ»ÏÂÀ¸»á¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¶È³¦¤ÏÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿¤Ó¤¿¤Î¤¬¥¤¥ª¥ó»±²¼¤Î¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ø¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡Ù¤Ç¤¹¡£¥¤¥ª¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿Äã²Á³Ê¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÍøÊØÀ¤ÎÎ¾Î©¤ÇÅÔ»ÔÉô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÀ×ÃÏ¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¥¤¥ª¥ó¤è¤êÊ¬¼Ò²½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Ìó5ÇÜ¡ÊÌó1200Å¹¡Ë¤Ë¡£30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2500Å¹¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ô¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Õ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¶È³¦Çä¾å³Û¡Ë16Ãû530²¯±ß¡Ú2023Ç¯Èæ¡Û¡Ü2.6%
¤¿¤À¡¢24Ç¯ÅÙ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¶È³¦¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤¬3´ü¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¡¢ºÆ¤Ó¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Î¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï30Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë1000Å¹Áý¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ´üÀïÎ¬¤òÈ¯É½¡£Ç¯´ÖÅö¤¿¤ê200Å¹ÊÞ¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç½ÐÅ¹¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤À¡£¤·¤«¤·......¡£
¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È°ã¤¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ëà°Â¤µá¤Ç¾¡Éé¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÏÃÍÃÊ¿ø¤¨ÃÖ¤¤ÇÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¡ØÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤ÇÂÐ¹³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤â¸Â³¦¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÐÅ¹¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÀ×ÃÏ¤Ë¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤¬¿Ê½ÐºÑ¤ß¤Ç¶õ¤Êª·ï¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÄÂÎÁ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡Ô¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Õ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¶È³¦Çä¾å³Û¡Ë12Ãû8887²¯±ß¡Ú2023Ç¯Èæ¡Û¡Ü1.2%
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¶½ÀªÎÏ¤âÂæÆ¬¡£Ê¡²¬È¯¾Í¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎÎ®ÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈºÇ¿·IT¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¥³¥¹¥È¤òºï¸º¡¢°µÅÝÅª¤ÊÄã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¤ÏÂç·¿Å¹¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢22Ç¯º¢¤«¤é¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¡×¤È¤¤¤¦24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¸³«¤ò¼Â¸³Åª¤Ë³«»Ï¡£´éÇ§¾Ú¥ì¥¸¡¢AI¤Ë¤è¤ëÃÍ²¼¤²È½ÃÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÅÅ»Ò»¥Ãª¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï25Ç¯7·î¤ËÀ¾Í§¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¤ò½é½ÐÅ¹¡£À¸Á¯¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢À¾Í§¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿ÁÚºÚ¤òÅ¹ÊÞ¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó·¿¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Î¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹²½¤ò¼Â¸½¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¶¯¤ß¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÍøÊØÀ¤òÈ÷¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ËÂ³¤¯¡¢¿·¤¿¤Êà¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¥é¡¼á¤À¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¤â¶ì¤·¤¤¤Î¤ÏÃÏÊý¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Û
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤âÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤ÎÃæ°æ»á¤¬¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏË°ÏÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤â°·¤¦Å¹ÊÞ¤ò³«È¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï24Ç¯2·î¤Ë¡ØSIP¥¹¥È¥¢¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¶ÈÂÖ¤Î¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤¿»ÅÆþ¤ìÎÏ¤ä¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤¬¶¯¤ß......¤Î¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤¬³°»ñ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Þ¤À¼Â¸³ÃÊ³¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼·¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¼Â¸³Å¹ÊÞ¡Ê±¦¡Ë¡£¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎOK¥¹¥È¥¢¤¬24Ç¯5·î¤Ë³«Å¹¡Êº¸¡Ë¡£¤·¤«¤â¤³¤³¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÀ×ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¡£Á°½Ð¤ÎÇòÄ»»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¤ÈÀ¾Í§¤ÎÏ¢·È¤ÏÊÛÅö¡¦ÁÚºÚ¤ÎÈÎÇä¤Ç¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¤ò°ÂÄê¶¡µë¤¹¤ëÀ¾Í§¤Î±¿±ÄÎÏ¤äÎ®ÄÌÎÏ¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Ãæ°æ»á¤â¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡Ö¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤È¥¤¥ª¥ó¤¬¿©ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ç¶¥¹ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¤Íè¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼«¼Ò¶¥¹ç¤Î¤ï¤Ê¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ´ë¶ÈÊ¸²½¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤¬¿©ÉÊ¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤ÈÀïÎ¬¥ì¥Ù¥ë¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤Î½¾¶È°÷¤¬¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤âà¿©á¤Î¶¯²½¤ËÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ìÎÏ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿©ÉÊ¤òÀìÌçÅª¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë°ìÆü¤ÎÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤¬Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤À¿ôÇ¯¤Ï¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ô¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Õ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¶È³¦Çä¾å³Û¡Ë8Ãû9199²¯±ß¡Ú2023Ç¯Èæ¡Û¡Ü6.9%
¤·¤«¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤¬°ÂÂÙ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íºÇ¤â¶ì¤·¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ°æ»á¤Ïº£¤Î¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¡Ö»°½Å¶ì¡×¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ë»ÅÆþ¤ìÃÍ¤Î¹âÆ¡¢¿Í·ïÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¾¯»Ò¹âÎð²½¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âº£¤Ç¤Ï¶¥ÁèÁê¼ê¤¬¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Ãø¤·¤¤¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¾¦·÷¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿ô¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÚÀ¸¤»Ä¤ëÅ¹¤Î¾ò·ï¤Ï²¿¤«¡©¡Û
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤ÎÃæ¤Î¾¡¤ÁÁÈ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÃÏÊý¤Ç¤Ï¾®·¿Å¹¤Î¿Ê²½¤Ë¾¡µ¡¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëàµæ¶Ë¤ÎÊØÍøÅ¹á¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¾¦·÷¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¥í¡¼¥³¥¹¥È·Ð±Ä¤È¡¢¿©ÉÊ¤«¤éÆüÍÑÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤½¤í¤¦ÍøÊØÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Å¹ÊÞ¡£ËÌÎ¦È¯¾Í¤Î¡Ø¥²¥ó¥¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÇÆù¤äµû¤ò²Ã¹©¤¹¤ë¡Ø¥¤¥ó¥¹¥È¥¢²Ã¹©¡Ù¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥²¥ó¥¡¼¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¿©ÉÊ²Ã¹©¹©¾ì¤ÇÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆù¤äµû¤ò²Ã¹©¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¤Ë²Ã¹©¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤¿Í°÷¤È¶¹¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤â¼Á¤Î¹â¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò°Â²Á¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¶È³¦¤Î¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Î¿Í¸ý¤¬·àÅª¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¾®¤µ¤Ê¾¦·÷¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ëÅ¹¤¬ÍÍø¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÃæ°æ»á¡Ë
ÅÔ»ÔÉô¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡ÖÅÔ»ÔÉô¤ÏÅ¹¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¡ØÇã¤¤Êª¤Î³Ú¤·¤µ¡Ù¤Î²ÁÃÍ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢25Ç¯11·î¤Ë²£ÉÍ¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·¤¿´ôÉìÈ¯¾Í¤Î¡Ø¥Ð¥í¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¹¤ÏÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎÀìÌçÀ¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÅ¹¤Å¤¯¤ê¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤Çµû¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»î¿©¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¤ä¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¶¥Áè¤òÀ¸¤»Ä¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¥Ð¥í¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÇòÄ»»á¡Ë
°Â¤¯ÊØÍø¤ÊÅ¹¤«¡¢³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÌÀ³Î¤ÊÆÃÄ§¤¬¤Ê¤¤Å¹¤ÏÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÅÄÍµºÈ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿»Ô¶¶½Ó²ð¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¡PIXTA