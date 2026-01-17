ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 菅義偉元首相が衆院選不出馬をSNSで報告「後進に道を譲る決意」 菅義偉 SNS 時事ニュース スポーツ報知 菅義偉元首相が衆院選不出馬をSNSで報告「後進に道を譲る決意」 2026年1月17日 22時38分 リンクをコピーする 菅義偉元首相が１７日、自身のＳＮＳで２月に行われる見込みの衆院選に立候補しないことを報告した。菅氏はＸ（旧ツイッター）とインスタグラムを更新。「私、菅義偉は、今般行われる予定の衆議院議員総選挙に出馬せず、後進に道を譲る決意をいたしました」と伝えた。「雪深い秋田の農家に生まれ、地縁、血縁のない横浜で、政治の世界に飛び込みました。ゼロからのスタートだった私が衆議院議員として３０年、内閣官房長官、 ◆菅義偉元首相が衆院選不出馬をSNSで報告私、菅義偉は、今般行われる予定の衆議院議員総選挙に出馬せず、後進に道を譲る決意をいたしました。雪深い秋田の農家に生まれ、地縁、血縁のない横浜で、政治の世界に飛び込みました。ゼロからのスタートだった私が衆議院議員として30年、内閣官房長官、内閣総理大臣を務めることができました。…— 菅 義偉 (@sugawitter) January 17, 2026 記事を読む おすすめ記事 立民・公明、衆院選協力検討へ 野田、斉藤両代表が会談で一致 2026年1月12日 11時57分 「衆議院解散総選挙」案が浮上 福岡でも衝撃 党内からは「寝耳に水」野党からは批判 2026年1月12日 19時23分 古舘伊知郎が実名指摘 高市首相の「衆院解散検討」話を知っていたとされる“たった２人”の人物 2026年1月13日 6時2分 新党結成で高市首相の思惑外れた？ 星浩氏が推察「自民党も応援…大丈夫と思っていたら」 2026年1月15日 18時6分 「自民党と全面対決する党を作るつもりない」「第2新進党を目指すものでない」公明・斉藤代表が説明「憲法9条改正、自民にも『おかしい』と言う人いる」 2026年1月15日 19時55分