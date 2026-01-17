私、菅義偉は、今般行われる予定の衆議院議員総選挙に出馬せず、後進に道を譲る決意をいたしました。

雪深い秋田の農家に生まれ、地縁、血縁のない横浜で、政治の世界に飛び込みました。

ゼロからのスタートだった私が衆議院議員として30年、内閣官房長官、内閣総理大臣を務めることができました。…