米メディアが報道米スポーツビジネスメディア「スポルティコ」は14日（日本時間15日）、最新の長者番付を発表。日本人アスリートでは、大谷翔平がスポンサー契約などによる副収入が年間1億ドル（約158億円）に達したとされ、全アスリートの中で「世界1位」となった。もう1人ランクインしていた日本人にも、ファンは「すごい時代だよ」と驚いている。同メディアは「2025年版・世界で最も稼ぐアスリート100人」との見出しで記事