ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£³ÆüÌÜ¡Ê£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬ËëÆâ±§ÎÉ¡Ê£³£³¡áÌÚÀ¥¡Ë¤òÂà¤±¤Æ£³Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤¬¿É¤¯¤âÇòÀ±¤ò½¦¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÁêËÐ¤Ç¤Ï±§ÎÉ¤ËÂ­¤ò¼è¤é¤ì¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤ËÅÝ¤ì¤µ¤ì¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤¬Àè¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢±§ÎÉ¤â¸åÊý¤ØÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¿¬¤â¤Á¡£¹Ô»Ê·³ÇÛ¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿³È½ÃÄ¤«¤éÊª¸À¤¤¤¬¤Ä¤­¡¢¶¨µÄ¤ÎËö¤ËÆ±ÂÎ¤ÈÈ½Äê¡£¼è¤êÄ¾¤·°ìÈÖ¤Ï²£¹Ë¤¬°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿