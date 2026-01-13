Unihertzは、QWERTYキーボードを搭載した新型スマートフォン「Titan 2 Elite」を予告した。 先代モデルの「Titan 2」と比べると、キーボードは3列構成に変更されたほか、インカメラは画面内左上に配置されたパンチホール式となっている。 ティザー画像では、「Titan 2 Elite」にメッセージアプリの画面が表示されている。相手の「新しいQWERTYキーボー