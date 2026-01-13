ライプツィヒに所属するドイツ代表FWティモ・ヴェルナーがメジャーリーグ・サッカー（MLS）移籍に迫っているようだ。12日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在29歳のヴェルナーは2016年夏に加入したライプツィヒでここまで公式戦通算216試合に出場し、113ゴール47アシストをマーク。2019−20シーズンのブンデスリーガで34試合出場28ゴールと結果を残すと、2020年夏にはチェルシーへ活躍の場を移した。しかし