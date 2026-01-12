１月に入ってもクマの出没が続いています。 【画像】クマ目撃現場 きょう午前、庄内空港付近でクマ１頭が目撃されました。 酒田市によりますと、きょう午前９時４５分ごろ、山形県酒田市浜中の庄内空港緑地アーチェリー場付近でクマ１頭を目撃したと市民から警察に通報がありました。 クマは体長５０センチから６０センチの子グマとみられます。 この緑地の管理会社が目撃を受け敷地内を巡回しましたが、クマは見