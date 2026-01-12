2026年2月1日（日）よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて毎週日曜あさ8時30分放送『名探偵プリキュア！』の主題歌情報が到着！主題歌を歌う石井あみのほか、エンディング主題歌のアーティストからもコメントが寄せられた。人気アニメ「プリキュア」シリーズの第23弾として、2026年2月1日から放送がスタートする『名探偵プリキュア！』の主題歌情報が到着！オープニング主題歌は前作『キミとアイドルプリキュア♪』他