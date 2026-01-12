『名探偵プリキュア！』主題歌アーティストたちからコメント到着！ リリースは3／25
2026年2月1日（日）よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて毎週日曜あさ8時30分放送『名探偵プリキュア！』の主題歌情報が到着！ 主題歌を歌う石井あみのほか、エンディング主題歌のアーティストからもコメントが寄せられた。
人気アニメ「プリキュア」シリーズの第23弾として、2026年2月1日から放送がスタートする『名探偵プリキュア！』の主題歌情報が到着！
オープニング主題歌は前作『キミとアイドルプリキュア♪』他数々の主題歌を担当してきた石井あみが担当。
エンディング主題歌は前作『キミとアイドルプリキュア♪』オープニング主題歌を担当した熊田茜音と今作でプリキュアシンガーデビューする増井優花の3名が担当！
さらに、楽曲購入初回特典としてキャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）、そして、「ライブイベント」のCD購入者先行応募券（※詳細後日発表）が封入されることも発表された。
オープニング主題歌を担当する石井あみ、エンディング主題歌を担当する熊田茜音・増井優花の3名からコメントが到着。
オープニング主題歌歌手・石井あみは「なんとプリキュアシンガーとして4年目、オープニング主題歌を担当させていただくのは3回目……！ プリキュアのバトンを繋いでいけること、そして物語の世界観を最初に届ける大切なオープニング主題歌を歌わせていただけることが本当に嬉しいです！」と喜びと意気込みを語っている。
そしてエンディング主題歌歌手・熊田茜音は「物事を進めていくとき、正解は1つじゃないから、色んな方向から向き合ってみようと私もプリキュアからヒントをもらって、頑張ります！ 音楽がいつもそばで味方でありますように」と思いをコメント。
同じくエンディング主題歌歌手・増井優花は「私は『ふたりはプリキュア Splash☆Star』が放送された2006年生まれで、物心つく前からプリキュアとはいつも隣り合わせ。19年経った今も大好きで憧れの存在です。テレビに釘付けになって、歌って、踊って、たくさんの愛と憧れをもらったプリキュア作品に携わることができて、夢みたいに幸せです♪」と本作に携わる嬉しさ溢れるコメントを寄せている。
『名探偵プリキュア！』の主題歌シングルCDは2026年3月25日（水）発売。
（C）ABC-A・東映アニメーション
人気アニメ「プリキュア」シリーズの第23弾として、2026年2月1日から放送がスタートする『名探偵プリキュア！』の主題歌情報が到着！
エンディング主題歌は前作『キミとアイドルプリキュア♪』オープニング主題歌を担当した熊田茜音と今作でプリキュアシンガーデビューする増井優花の3名が担当！
さらに、楽曲購入初回特典としてキャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）、そして、「ライブイベント」のCD購入者先行応募券（※詳細後日発表）が封入されることも発表された。
オープニング主題歌を担当する石井あみ、エンディング主題歌を担当する熊田茜音・増井優花の3名からコメントが到着。
オープニング主題歌歌手・石井あみは「なんとプリキュアシンガーとして4年目、オープニング主題歌を担当させていただくのは3回目……！ プリキュアのバトンを繋いでいけること、そして物語の世界観を最初に届ける大切なオープニング主題歌を歌わせていただけることが本当に嬉しいです！」と喜びと意気込みを語っている。
そしてエンディング主題歌歌手・熊田茜音は「物事を進めていくとき、正解は1つじゃないから、色んな方向から向き合ってみようと私もプリキュアからヒントをもらって、頑張ります！ 音楽がいつもそばで味方でありますように」と思いをコメント。
同じくエンディング主題歌歌手・増井優花は「私は『ふたりはプリキュア Splash☆Star』が放送された2006年生まれで、物心つく前からプリキュアとはいつも隣り合わせ。19年経った今も大好きで憧れの存在です。テレビに釘付けになって、歌って、踊って、たくさんの愛と憧れをもらったプリキュア作品に携わることができて、夢みたいに幸せです♪」と本作に携わる嬉しさ溢れるコメントを寄せている。
『名探偵プリキュア！』の主題歌シングルCDは2026年3月25日（水）発売。
（C）ABC-A・東映アニメーション