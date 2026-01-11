１１日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、「２０２６年“先読みニュース”２０連発」と題し、今年の出来事を大胆予想した。番組には、国民民主党の玉木雄一郎代表が生出演。この日までに浮上した高市早苗首相による２３日の通常国会冒頭での衆院解散説について聞かれると「金曜日（９日）の夜、お好み焼き屋でネットニュースで読売新聞のニュースを見て知りました」と正直に返答。