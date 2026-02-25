衆院選東京7区（渋谷区、港区）で出馬し、落選した国民民主党公認の入江伸子容疑者（63）らが公職選挙法違反（買収）容疑で逮捕された事件で、党は24日、入江容疑者を除籍処分にしたと発表した。 〈画像〉「なんかどこかで見たような」シャンパン、胡蝶蘭、海外ホテルにゴージャスプール、元慶応ガールの菅原容疑者の“キラキラすぎる写真”とバーチャルオフィス 選挙運動員の買収を直接取り仕