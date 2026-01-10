東京・大田区のマンションで会社社長の男性を殺害したとして、部下の男が逮捕された事件。犯行に向け、男が着替えを準備するなど計画的な犯行だった可能性があることが分かりました。きのう逮捕された山中正裕容疑者（45）。今月7日からおとといにかけて、東京・大田区大森北のマンションで音響照明設備会社社長の河嶋明宏さん（44）の首などを刃物で刺し、殺害した疑いがもたれています。河嶋さんの高校の同級生だった山中容疑者