1月8日に、『ドリフに大挑戦馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（フジテレビ系）が放送された。大人気女優の橋本環奈が人生初のドリフ形式のコントに挑み、その体当たりの演技で視聴者を虜にした。「ザ・ドリフターズのメンバーと“ドリフを愛してやまない芸能人たち”が集結し、名作コントに挑戦する特番としてオンエア。2021年の第1弾が放送されて以降、今回は初めて実際の小学校に出張し、子どもたちを前に公開コ