陸上自衛隊別府駐屯地で9日、二十歳の集いが行われ、隊員が目標に向かって決意を新たにしました。 【写真を見る】陸上自衛隊別府駐屯地で「二十歳の集い」自衛官21人が決意新たに大分 陸上自衛隊別府駐屯地では新たな門出を祝い、社会人としての自覚を高めてもらおうと、「二十歳の集い」を開催しました。 会場では全隊員を前に、今年度で二十歳となる自衛官21人がそれぞれの目標をしたためた書を掲げて、誓いを発表しまし