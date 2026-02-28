俳優の長澤まさみ（38）が、薬指の指輪が光る、ミラノでの自撮りショットを披露した。【映像】長澤まさみ、ミラノでの最新ショット（複数カット）長澤は2026年1月1日、5歳年上の映画監督・福永壮志との結婚を発表。14日に結婚後初めてInstagramを更新すると、「まさみさん、ご結婚おめでとうございます！末永くお幸せに」「ロスですけどおめでとうございます」など、祝福のコメントが多く寄せられていた。長澤まさみ、ミラノで