女優・長澤まさみ（38）の“スクープ”が話題だ。4月7日、FRIDAYデジタルは、長澤が主演映画「このごにおよんで愛など」（11月27日公開）の撮影に臨む姿を写真付きで報じた。時期は昨年10月で、場所は某鉄道路線の高架下だといい、長澤の他に石橋静河（31）と柄本佑（39）も写っているという豪華3ショットだ。【もっと読む】長澤まさみの身長は本当に公称の「169センチ」か？ 映画「海街diary」の写真で検証「長澤さんといえば、