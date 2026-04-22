【あの頃、テレビドラマは熱かった】ドラマ版“エルメス”伊東美咲の演技は結果オーライ「セーラー服と機関銃」（2006年／TBS系）◇◇◇木曜の地下鉄は“0円”雑誌「R25」だらけだった東京の2006年。会議室からは灰皿が消えていた。こっち1人、相手4人の打ち合わせで、相手側全員がノートパソコンでずっとカチャカチャしているのがマウントを取られているみたいだった。丸腰じゃいかんと思った帰り道、1万円ちょい