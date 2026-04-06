迷走を続けるフジテレビが映画に活路を見出そうとしている。昨年、「国宝」に抜かれるまで実写邦画の歴代興行収入1位は、フジの「踊る大捜査線THE MOVIE 2レインボーブリッジを封鎖せよ！」（2003年公開）だった。また、「踊る2」に抜かれるまでトップだった「南極物語」（1983年公開）もフジの制作だ。今年9月には「踊る大捜査線N.E.W.」が公開される。さらに今後のカギを握るのは、今年1月に結婚を発表した長澤まさみ（3