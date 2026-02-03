ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 長澤まさみが匂わせ？「習い事で毎日が忙しくなるといいな」発言にざ… 長澤まさみ ゴシップ エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 長澤まさみが匂わせ？「習い事で毎日が忙しくなるといいな」発言にざわつく 2026年2月3日 19時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 長澤まさみが出演する新CMの「特別インタビュー」についてFLASHが伝えた 自身の私生活について、長澤は「習い事で毎日が忙しくなるといいな」と回答 一見普通の受け答えだが、ファンの間ではざわつきが広がっているという 記事を読む おすすめ記事 一体ナゼ…２０代男性の直腸から第一次世界大戦の砲弾を発見 爆発物処理班出動＝フランス 2026年2月3日 10時41分 ミスドで「トレーに載せたドーナツをまた戻す」 SNS投稿に賛否、衛生面で許せない？ 運営会社が回答 2026年2月3日 10時27分 女児歯ブラシに体液付着か 岡山の教諭5回目逮捕 2026年2月3日 12時5分 登録者66万人の人気YouTuber、「尿膜管遺残症」で入院＆手術 発症直後はへその痛みで「地獄を見た」 2026年2月3日 13時45分 夫婦が告白〈『探偵！ナイトスクープ』 ヤングケアラー騒動の真実〉「週１、２回しか遊べない発言」「家出」も全然違う…それでも「炎上の人だ」と指をさされ…番組に対しての想いも 2026年2月3日 21時0分