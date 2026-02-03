長澤まさみ Smart FLASH

長澤まさみが匂わせ？「習い事で毎日が忙しくなるといいな」発言にざわつく

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 長澤まさみが出演する新CMの「特別インタビュー」についてFLASHが伝えた
  • 自身の私生活について、長澤は「習い事で毎日が忙しくなるといいな」と回答
  • 一見普通の受け答えだが、ファンの間ではざわつきが広がっているという
