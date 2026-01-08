フジ・メディア・ホールディングスは旧村上ファンドを率いた村上世彰氏の長女が、子会社の「サンケイビル」の買収を検討していると明らかにしました。【映像】フジ・メディアHD周辺の様子村上世彰氏の長女・野村絢氏はこれまでフジ側に対し、企業価値を高める事業再編の一環として本業ではない不動産事業の切り離しを求めていて、これが行われない場合、フジ・メディアHDに対して1株当たり4000円の価格で株式の公開買い付けを