ホルムズ海峡の事実上封鎖による石油の供給減少に対応するため、政府はきょうから国家備蓄石油を放出します。【映像】菊間国家石油備蓄基地の様子きょうの午前11時に放出が予定されているのは、愛媛県今治市の菊間国家石油備蓄基地で、タンクからパイプラインを通じて製油所まで送ります。政府はきょうから、国内消費量の1カ月分に相当する約850万キロリットルの石油を国内11カ所の基地から順次放出するとしています。あす