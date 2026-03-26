価格はおよそ4000万円からという「フェラーリ」の新型が日本で初公開されました。【映像】日本で初公開 「フェラーリ」の新型車フェラーリ・ジャパン ドナート・ロマニエッロ社長「新型フェラーリ『アマルフィスパイダー』です」イタリアの高級スポーツカーフェラーリの新型車は、640馬力で排気量が3855ccのV8エンジンを搭載しています。最高時速は320キロ、発進から3.3秒で時速100キロに達します。オープンカータイプで、走