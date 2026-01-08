ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするライフスタイルコラム。番組のコーナーやメールテーマに寄せられるメッセージやSNSで巻き起こるリアルな議論――その中から今、私たちの暮らしのなかで大切にしたいことや、日々のふとした「心地よさ」のヒントを探っていきます。 今回は、1月7日を過ぎ、返信作業も一段落したタイミングであらためて考えたい「年賀状との付き合い方」を紐解いていければと思います。