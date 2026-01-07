【プノンペン共同】アジア最大級の国際詐欺組織とされるカンボジアの華人系企業「プリンス・ホールディング・グループ」のチェン・ジー会長が6日にカンボジアで同国の捜査当局に拘束された。カンボジア政府関係者が7日明らかにした。