ジャーナリストの岩田明子氏が７日、情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）に出演した。番組では?独身税?と言われる「子ども・子育て支援金制度」について取り上げた。今年４月から少子化対策の財源として公的医療保険料に上乗せされる。対象は公的医療保険に加入している全世代と企業。意見を求められた岩田氏は「独身の私に聞きます？」と笑いを誘った。続いて「子育て支援、大事です。けれども手取りを増やそうとい