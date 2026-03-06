フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）が6日放送され、3月27日の放送をもって番組を終了すると正式発表した。エンディングでMCの谷原章介が「3月29日に新しい番組『SUNDAYブレイク.』がスタートいたします。私、谷原とオズワルド伊藤（俊介）さん、鈴木唯アナで日曜日の朝にですね、その週を振り返ったり、来週どういうふうに過ごしていけばいいのか、活力と元気を皆さんにお届けしますのでどうかよろし