タレント有吉弘行（51）が18日夜、Xを更新。フジテレビ系「サン！シャイン」卒業を発表したカンニング竹山にツッコミを入れた。竹山は16日に自身のXで「アベプラ卒業！みんなサンキュー！バイバイ」とつづり、MCを務めるABEMA報道番組「Abema Prime」の「卒業」を報告。18日には「サンシャイン卒業！みんなサンキュー！バイバイ」と続けて報告した。有吉は竹山の18日のポストを引用した上で「すごく不思議です！何の感情