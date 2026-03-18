俳優谷原章介が18日、MCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。沖縄県名護市辺野古の沖合で船2隻が転覆し、男女2人が死亡した事件で、疑問を投げかけた。谷原は「改めて思うのは、この船はいわゆる観光業として乗客を乗せるということの登録のなされていなかった船で、なぜそういった船に学校は生徒を乗せたのか」と切り出した。事故に遭った船には、平和学習中の同志社国際高校（京都