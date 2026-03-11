俳優の谷原章介が１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、前日のＷＢＣ日本対チェコ戦に大谷翔平が出場しなかったことに「お叱りを皆さんから受けると思うが」として持論を展開した。この日は解説に元プロ野球選手の内川聖一氏を迎えて前日のチェコ戦を振り返った。日本はスタメンを大幅に入れ替え、今まで途中出場だった選手などを先発に起用するなどした。大谷、鈴木誠也らは出場しなかった。谷原は「お叱りを皆様から