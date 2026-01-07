一夫多妻」を自称する男と女2人が、盗撮動画を投稿した疑いで再逮捕されました。小野洋平容疑者（39）と妻や養子の女2人は2024年6月、東京・新宿区内のホテルで、女性（当時10代）のわいせつな動画を無断で撮影してインターネット上に投稿した疑いが持たれています。小野容疑者らは、火災報知器型のカメラなどを使い盗撮していたとみられます。