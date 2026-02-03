YouTubeの収益が激減「一夫多妻のヒモ男」を名乗り、３人の妻と４人の子どもとの“大家族生活”を発信してきたインフルエンサーの渡部竜太さん（38）。YouTubeチャンネル登録者数は５万人を超え、一夫多妻という極端な生き方を赤裸々に公開し続け注目を浴びていた。だが昨年末「一夫多妻、崩壊の一部始終」と題した動画を投稿。そこで語られたのは、円満とは程遠い“事実上の解散”だった。８人家族という異様な生活の裏で、第１夫