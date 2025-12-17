事件は今年11月下旬、10代女性が大阪府警に逃げ込んだことで発覚した。盗撮した性交動画を投稿型動画販売サイトで配信して再逮捕された職業不詳・小野洋平容疑者（39）は、妻の小野晴香容疑者（28）や内縁の妻で養子の小野凜容疑者（23）と同居しながら、SNSで知り合った10代女性に首輪を付けて監禁するなどしていた。盗撮と監禁という薄暗く不気味な罪を重ねた男らの闇を紐解く。 〈画像〉「また同人AVサイトで逮捕者が…」昨年