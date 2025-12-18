不気味な事件が明るみになった。ことの発端は11月下旬、ある10代の女性が大阪府警に助けを求めたことだ。この女性は警官に「新宿区百人町から逃げてきた」と話し、2か月間、監禁状態だったと打ち明けたという。【写真】「バールでドアをこじ開けたような跡が…」”頂きおじさん”小野洋平容疑者と10代女性が暮らした「恐怖の監禁部屋」全国紙社会部記者が話す。「11月26日、監禁の疑いで逮捕されたのは住所職業不定の小野洋平