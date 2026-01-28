1月27日に放送されたバラエティ番組『愛のハイエナ5』（ABEMA）にて、マレーシアに移住した日本人一夫多妻家族の「知られざる過去」が明かされた。平穏な家庭を揺るがした夫の身勝手な提案、そして絶望の淵にいた第1夫人がなぜ「もう一人の妻」を受け入れたのか。その壮絶な経緯に注目が集まっている。【映像】“一夫多妻”の夫＆第2夫人の顔投資家として成功し、2016年に第1夫人のえりさん（39）と結婚したたかさん（37）。2