一夫多妻、崩壊。そんな仰々しいタイトルのYouTube動画を配信した『一夫多妻ちゃんねる』配信者の渡部竜太さん（38）。北海道で3人の妻と3人の子供と共同生活し、昨年3月には第三夫人である千晴さんとの間に双子が産まれたばかり。それと同時に前代未聞の『夫人オーディション』を開催するなど“トンデモ行動”を繰り返していた。いったい何がどう崩壊したというのか。 【画像】「ネタじゃなかった」一夫多妻を解散しᦁ