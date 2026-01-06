浜松市天竜区で2025年12月末から、サルによる人的被害が相次いでいた問題で、親子とみられる2匹のサルが1月6日までにいずれも捕獲されました。 【写真を見る】捕獲された“親子ザル”(写真提供：浜松市) 浜松市によりますと、5日午前8時過ぎ、浜松市天竜区の上野地区にある空き家の屋根上に2匹のサルが姿を現したことから、民間の有資格者が麻酔銃を撃ち、子ザルを捕獲しました。大人のサルはその場から逃げたため、行方を追って