またまたノーマルタイヤでスタック国土交通省 山口河川国道事務所は2026年1月2日、公式SNSを更新。国道9号でノーマルタイヤ車による立ち往生が発生したと明らかにしました。一体何があったのでしょうか。【画像】「ええぇぇ…」 これが「夏タイヤでスタックした高級ステーションワゴン」です 画像で見る現場となったのは山口市の国道9号です。国道9号は京都市から兵庫県の但馬エリアに出て、日本海側の鳥取県、島根県を経由