またまたノーマルタイヤでスタック

国土交通省 山口河川国道事務所は2026年1月2日、公式SNSを更新。国道9号でノーマルタイヤ車による立ち往生が発生したと明らかにしました。

一体何があったのでしょうか。

【画像】「ええぇぇ…」 これが「夏タイヤでスタックした高級ステーションワゴン」です 画像で見る

現場となったのは山口市の国道9号です。国道9号は京都市から兵庫県の但馬エリアに出て、日本海側の鳥取県、島根県を経由し、山口県下関市を結びます。いわゆる「山陰道」を構成する、主要国道です。

立ち往生が発生したのは山口市の中部にある木戸山峠のあたりで、過去5年間で大雨や積雪で3回も通行止めになっている難所です。今回の降雪でも登坂不能や立ち往生になることが容易に予想できます。

2026年の年明けは正月寒波に見舞われ、1月2日には日本列島の日本海側で大雪に見舞われたほか、関東の太平洋側などでも積雪を観測。山陽・山陰地方も大雪となりました。

国土交通省やNEXCOなどでは車両滞留を防ぐための予防的通行止めを実施し、また不要不急の外出を控える呼びかけとともに、万が一車で移動する場合には冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行を促しています。

しかしこうした警告もむなしく、2日の夕方、木戸峠で車両の走行不能が発生し、多数のクルマが立ち往生しました。

山口河川国道事務所によれば、走行不能になったクルマはノーマルタイヤだったといいます。

同事務所は当該車両の写真をアップし、「迷惑」という強い口調で怒りをにじませたコメントを掲載。

「雪道をノーマルタイヤで走行すると危険かつ迷惑です」

写真には立ち往生の原因をつくったと思われる白い外国製高級ステーションワゴンが停車している様子が写っています。その後ろにはその場で停車を余儀なくされている無数の車列も確認できます。

同事務所は、「冬用タイヤやチェーンを装着して走行ください」と改めて警鐘を鳴らしています。