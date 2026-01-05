市販化前から「カスタムモデル」まで現れた異例のFRスポーツ2015年の「東京モーターショー」でトヨタが披露したのが、5ナンバーサイズのコンパクトスポーツカーである「S-FR」です。未だに市販化が実現していないクルマですが、その後チューニングカスタムモデルまで登場していました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“超小型”スポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）S-FRは150万円で買えるFRスポーツという