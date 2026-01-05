市販化前から「カスタムモデル」まで現れた異例のFRスポーツ

2015年の「東京モーターショー」でトヨタが披露したのが、5ナンバーサイズのコンパクトスポーツカーである「S-FR」です。

未だに市販化が実現していないクルマですが、その後チューニングカスタムモデルまで登場していました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“超小型”スポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）

S-FRは150万円で買えるFRスポーツという開発テーマを掲げて発想されたクルマです。

フロントミッドシップエンジンに後輪駆動（FR）というレイアウトを採用し、万人が乗りやすく使いやすいスポーツカーを目指していました。

ボディサイズは全長3900mm×全幅1695mm×全高1320mmでホイールベースは2480mmです。しっかりと5ナンバーサイズに収まるコンパクトカーでありながら、スポーツカー然としたロングノーズシルエットが美しい1台となっています。

モーターショーの翌年となる2016年1月には、東京オートサロンにて、S-FRをベースにしたチューニングモデルが登場しています。それが「S-FRレーシングコンセプト」です。

TOYOTA GAZOO Racingが開発したこのモデルは、CFRP（炭素繊維強化プラスチック）製のフロントアンダースポイラーやカナードを装備。リアスポイラーも同素材で大型GTウィングが大きな特徴となっています。

元々5ナンバーサイズだったボディ全幅は片側20mmずつ拡幅され、ロー＆ワイドがさらに際立った印象です。

ボディサイズは全長4100mm×全幅1735mm×全高1270mmと、5ナンバーサイズからは外れましたが、それでも使いやすいコンパクトサイズは維持。車高の50mmダウンや、エンジンフードのエアアウトレットなども相まって、レーシングカーとしての迫力が十分あります。

このクルマはパワートレインにも手が加えられ、エンジンはターボ化されたといいます。

ショーモデルのカスタマイズカーを、メーカーが作り発表したことで、もはやS-FRの市販化は秒読み段階と当時は見られていましたが、現在までの10年間、残念ながら市販化には至っていません。

2025年10月29日から11月9日まで開催された今回の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」でも、残念ながらS-FRの市販モデルのようなクルマは現れませんでした。

次に登場する可能性があるのは、来年2026年1月に開幕する「東京オートサロン2026」でしょうか。

同じFRスポーツカーの「GR86」よりもさらに小さく、コンパクトスポーツカー好きの理想をカタチにしたようなS-FRの仕上がりは、是非チューニングモデルも含めて、市販化してほしいものです。

※ ※ ※

いまだ幻の存在といえるS-FRですが、車両サイズ的には軽自動車やコンパクトカーを得意とするダイハツから登場する可能性もあるかもしれません。

2023年開催の「JMS2023」では、ダイハツから「VISION COPEN（ビジョンコペン）」という小型FRスポーツカーコンセプトが登場しました。

しかしそのコンパクトで丸みを帯びたフォルムのFRモデルを目の当たりにしたスポーツカーファンの間から、「S-FRとの関係性があるのでは」「まだプロジェクトは生きていたのか」「確かにダイハツ向きだ」などと、ふたたび話題を呼んだのです。

いずれにしても、ユーザーから市販化を熱望する声は、きっとメーカーにも届くはず。これからも10年越しの市販化へ向けて、S-FRを応援し続けましょう。